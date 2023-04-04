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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında...

Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin ardından Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği ile ilgili pek çok iddia ortaya atılırken son duruma Habertürk Spor ulaştı. Sarı-lacivertlilerde şimdilik gündemde ayrılık bulunmazken Kayserispor ile oynanacak kupa maçında Portekizli hocanın takımın başında olması bekleniyor.

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  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında... - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında alınan tarihi yenilgi sonrası gözler yönetim ve teknik direktör Jorge Jesus'a çevrilirken, Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. UOL Esporte'nin haberine göre; yönetim, Jesus ile sözleşme feshi için görüşmelere başladı.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında... - Fenerbahçe Haberleri

    GÜNDEMDE AYRILIK YOK

    4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından ardından sarı-lacivertli kulüp ile ilgli birçok iddia ortaya atılırken, Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; Jorge Jesus konusunda taraflar arasında şu ana kadar herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında... - Fenerbahçe Haberleri

    Yönetim kanadında da 68 yaşındaki Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili herhangi bir gündem maddesinin bulunmadığı öğrenildi.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında... - Fenerbahçe Haberleri

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de takımın sahaya Jorge Jesus yönetiminde çıkması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında... - Fenerbahçe Haberleri

    Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 25 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 2.16 puan ortalaması tutturdu. Portekizli hocanın Fenerbahçe ile sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında... - Fenerbahçe Haberleri

    ARABİSTAN İDDİASI

    Öte yandan Portekiz basını; Beşiktaş yenilgisine geniş yer verdi, Jesus ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Record, "Jesus, Beşiktaş'a çarptı" derken, O Jogo, "Jesus, Beşiktaş'a kaybetti ve şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı" ifadelerini kullandı. "Jesus bir kez daha derbi mağlubiyeti aldı" başlığını atan A Bola ise Portekizli hocanın yeni adresini, havası Türkiye ile kıyaslandığında bir hayli sıcak olan Suudi Arabistan Milli Takımı olarak gösterdi.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında... - Fenerbahçe Haberleri

    DEUS'DAN ŞAMPİYONLUK YORUMU

    Jorge Jesus'un cezası nedeniyle Beşiktaş derbisinde takımın başında sahaya çıkan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmalıyız. Lig sonunda bunları değerlendiririz. Şu an ligi kaybettik diyemem."

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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