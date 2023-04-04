ARABİSTAN İDDİASI

Öte yandan Portekiz basını; Beşiktaş yenilgisine geniş yer verdi, Jesus ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Record, "Jesus, Beşiktaş'a çarptı" derken, O Jogo, "Jesus, Beşiktaş'a kaybetti ve şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı" ifadelerini kullandı. "Jesus bir kez daha derbi mağlubiyeti aldı" başlığını atan A Bola ise Portekizli hocanın yeni adresini, havası Türkiye ile kıyaslandığında bir hayli sıcak olan Suudi Arabistan Milli Takımı olarak gösterdi.