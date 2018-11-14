Fenerbahçe’de sezon başında kadro dışı bırakılan kalecilerden Carlos Kameni takıma dönerken Volkan Demirel ile ise yolların ayrılacağı öğrenildi...

Yeni Şafak'ın haberine göre; Sezon başında yabancı kontenjanı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na verilen 28 kişilik listenin dışında kalan Kamerunlu kalecinin devre arasında yeniden kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Kendisine çok iyi bakan tecrübeli kaleci liste dışında olmasına rağmen A Takım ile çalışmalarını sürdürüyor ve hiçbir antrenmanı kaçırmıyor. Antrenmanda hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Carlos Kameni genç kalecilere de tecrübelerini aktarıyor ve onlara yardımcı oluyor. Teknik sorumlu Ervin Koeman da Kamerunlu kalecinin çalışmasından oldukça memnun ve oyunculara Kameni’nin profesyonelliğini örnek gösteriyor.

VOLKAN DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR

Yönetim 2020 yılına kadar sözleşmesi olan ve 2 milyon Euro ücret alan Kameni’den ikinci yarıda yararlanmayı planlıyor. Yönetici Semih Özsoy ve teknik direktör Phillip Cocu görevdeyken yardımcısı Erwin Koeman ile tartışan kaleci Volkan Demirel ile ise yollar ayrılıyor. Kadro dışı bırakıldıktan sonra yönetimden haber bekleyen ancak şu ana kadar affedilmesi konusunda kapısı çalınmayan tecrübeli kaleciyle devre arasında yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında.

Sportif direktör Damien Comolli ile teknik sorumlu Erwin Koeman’ın da Volkan Demirel’in takıma dönmesine soğuk baktığı gelen haberler arasında. Yönetimin tecrübeli kaleciye jübile yapma teklifinde bulunacağı belirtildi. Ancak Volkan Demirel bir süre daha kariyerine devam etmek istiyor.

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