Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi

AA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, saha idmanında ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda çift kale maçla antrenmana devam etti.

İdman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas'a gidecek.