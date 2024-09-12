Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.