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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, ilk antrenmanına çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, ilk antrenmanına çıktı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:34
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        Sofyan Amrabat sahaya indi!
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        Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı.

        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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