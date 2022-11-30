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Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

Dünya Kupası arasında hazırlıklarnı sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Güney Kore Milli Takımı'nın yıldızı Gue Sung Cho'yu transfer etmek için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesi...

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  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında da transfer çalışmalarına devam ediyor. 
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    Daha önce Güney Kore'den Kim Min Jae'yi transfer eden ve bu futbolcudan çok iyi para kazanan Kanarya, bu kez de forvet hattı için bu ülkeye yöneldi. 
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    Sarı-lacivertlerin hedefinde ise 3-2 kaybedilen Gana maçında takımının iki golüne de imzasını atan Gue Sung Cho var. 
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    Güney Kore basınındaki haberlere göre; oyuncunun menajeriyle temasa geçildi. 
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    Yıldız oyuncu için Fransa'dan Rennes'in de devrede olduğu ortaya çıkarken temasların devam ettiği aktarıldı.

     
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    AVRUPA'YI İSTİYOR

    2020'de Anyang'dan 585 bin euro karşılığında Jeonbuk Hyundai ekibine transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    K League 1'de 26 mücadeleye çıkan Cho, 14 golünün yanına 5 asist de ekledi.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    1.88 boyundaki futbolcunun tahmini piyasa değeri 1.5 milyon euroydu. 
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    Dünya Kupası sonrasında bu rakamın ve taliplerin artması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    Sarı-Lacivertliler, Cho'dan hem verim almak hem de ileride iyi bir paraya satmak istediği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    ESKİ DOSTTAN YARDIM

    Sarı-Lacivertli yönetimin Cho'yu ikna için Kim Min Jae'ye de güvendiği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'yle ilgili olumlu referansının ikna sürecinde avantaj olarak görülüyor.

     
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

    Sarı-Lacivertliler, diğer bölgeler için de çalışmalarını sürdürüyor.

     
  • Fenerbahçe'de son dakika! Güney Koreli yıldızın peşine düştüler

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