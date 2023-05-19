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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

Fenerbahçe, gözünü Wilfried Zaha'ya dikmiş durumda. Crystal Palace'ın yıldızı Wilfried Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi

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  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, gözünü Wilfried Zaha'ya dikmiş durumda.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finali hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için planlar yapıyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Wilfried Zaha ile görüşüyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli kanat oyuncusu için somut adım atmış durumda. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Fildişili oyuncunun temsilcisinin Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldiği ve Trabzonspor maçını da tribünden takip ettiği bildirildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Profesyonel futbol kariyerine Crystal Palace'ın altyapısında başlayan Zaha, 2013'te Manchester United'a transfer oldu.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    United'da kalıcı olamayan kanat oyuncusu sırasıyla Crystal Palace, Cardiff City ve tekrardan Crystal Palace'a kiralandı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    İki yılını kiralık transferler ile geçiren Zaha, 2015'te ise bonservisi ile Crystal Palace'a transfer oldu. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Sekiz yıldız Londra kulübünün formasını giyen yıldız futbolcu, Palace ile tüm kulvarlarda toplamda 458 maça çıktı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Zaha, söz konusu 458 mücadelede 90 gol atarak 76 asist yaptı. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Hızı ve çalım yeteneği ile ön plana çıkan Fildişili oyuncu, 2021 yaz transfer döneminde Arsenal'in kapısından dönmüştü.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

    Zaha'nın Palace ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Wilfried Zaha

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