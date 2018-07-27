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Fenerbahçe stoper transferini de tamamlarsa, son olarak orta sahanın ortası için kolları sıvayacak. Comolli, Galatasaray’ın da gündemine giren Ramires’in kulübü Jiangsu’yla olan sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. İtalyan ekibi Lazio da Brezilyalı oyuncuyu takipte. Chelsea’li Bakayoko da bu bölge için bir diğer aday.