Fenerbahçe’de yıldız yağmuru başladı. Transferde önceliği gençlere veren Sarı-Lacivertliler; Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu’na imza attırdı. Gençlik operasyonunun ardından sıra yıldızlara geldi. İlk bomba Andre Ayew ile patladı.
Fransız sportif direktör Damien Comolli stoper için 1 numaralı aday olan vatandaşı Kurt Zouma’ya yoğunlaştı. 23 yaşındaki savunmacı, Chelsea’nin Avustralya kampına götürülmedi ve tamamen gözden çıkartıldı.
Zouma, geçtiğimiz sezon Stoke’a kiralanmış ve ligden düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Bu kez daha iyi bir takımda şampiyonluk ve Avrupa kupası heyecanı yaşamak isteyen Fransız stoper, Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe stoper transferini de tamamlarsa, son olarak orta sahanın ortası için kolları sıvayacak. Comolli, Galatasaray’ın da gündemine giren Ramires’in kulübü Jiangsu’yla olan sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. İtalyan ekibi Lazio da Brezilyalı oyuncuyu takipte. Chelsea’li Bakayoko da bu bölge için bir diğer aday.
Damien Comolli ve yönetimin durmaya hiç niyeti yok. Fenerbahçe’nin transferde sıradaki hamlesi Vincent Janssen olacak. Hollandalı futbolcuyla anlaşma tamam. Janssen’in bu hafta bitmeden İstanbul’a gelerek imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
SALİH'TE TALİH KUŞU
İtalyan basını Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Salih Uçan'ı Seria A ekiplerinden Empoli'nin transfer etmek istediğini yazdı. Corriere dello Sport’ta yer alan haberde; Empoli’nin yeni teknik direktörü Aurelio Andreazzoli’nin, Salih Uçan’ın Roma da oynadığı dönemde, sarı kırmızılı ekibin antrenörlüğünü yaptığı ve ikilinin o günlerden tanışıklığının olduğu belirtildi. Andreazzoli’nin kulüp yönetimine de Salih Uçan’ın transferi için talimat verdiği ve kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı belirtildi. (Vatan)
1 MİLYON EURO'YA TRANSFER BİTTİ
Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor... Sarı-Lacivertliler, Sparta Rotterdam forması giyen 18 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferini noktalamaya çok yakın.
Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transfer netlik kazanacak. Halil İbrahim, Fenerbahçe'de bu sezon Barış, Ferdi ve Berke'nin ardından kadroya katılan dördüncü genç isim olacak.
18 yaşındaki forver oyuncusu, Hollanda'da top koşturuyor. Yıldız adayı aynı zamanda U18 Milli Takımımız'ın da formasını giyiyor. (Güneş)
İNDİ'DE DÜĞMEYE BASILDI
Fenerbahçe, Cocu’nun isteği üzerine Martins İndi için harekete geçti. Stoke City’de oynamak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.
Sarı - Lacivertli yönetimin 1 yıllık kiralama teklifi sunduğu ortaya çıkarken 26 yaşındaki futbolcunun küme düşen Stoke City'de oynamak istemediği ve bunun için F.Bahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü. Teknik Direktör Cocu'nun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yönetimin, Hollandalı için Stoke City ile yeni bir görüşme yapması ve satın alma opsiyonuyla İngiliz kulübüne 2. teklifi sunması bekleniyor. Bu transferin bitme olasılığının yüksek olduğu iddia edildi. (Takvim)
SANDRO RAMİREZ İDDİASI
Fenerbahçe için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İngiliz basını, Sarı-Lacivertliler'in Everton'lı Sandro Ramirez'i kiralamak istediğini iddia etti.
Gelen teklifi 23 yaşındaki İspanyol forvete bizzat menajer Marco Silva'nın ilettiği belirtildi. Cuff, Ramirez'in teklifi değerlendirmek için süre istediğini, Everton yönetiminin ise ilk hedefinin oyuncuyu satmak olduğunu belirtti.
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