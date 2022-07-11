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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol bek, orta saha ve forvet transferinde mutlu son çok yakın! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

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  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    Hazırlık maçlarında başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, son olarak Hull City'yi 2-0 mağlup etti.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    Kanarya'da yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    Sarı-lacivertli ekibin sol bek, orta saha ve forvet transferinde kısa süre içerisinde sonuca ulaşması bekleniyor.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    PEZZELLA İÇİN GERİ SAYIM

    Kanarya, sol bek transferinde son olarak Sao Paulo'dan Welington ve Fiorentina'dan Pezzella ile görüşmelerini sürdürüyordu.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    İki kulüp ile de görüşmeler yapan Fenerbahçe yönetimi, Pezzella transferini bitirme noktasına getirdi.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    İtalyan basını, Fenerbahçe ile Fiorentina'nın 4 milyon euro karşılığında el sıkıştığını duyurdu.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    24 yaşındaki oyuncunun 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    Geçen sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen İtalyan futbolcu, 29 resmi maçta 2 asist yaptı.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    ARAO VEDA ETTİ

    Orta saha bölgesi için birçok isimle görüşüldü ve Willian Arao isminde karar kılındı.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    Jorge Jesus'un eski öğrencisinin transferi için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya varıldı.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    30 yaşındaki futbolcu, Flamengo oyuncularına ve taraftarlarına veda etti.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek resimi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    Flamengo kariyerinde toplamda 291 maça çıkan Arao, 25 gol ve 21 asist üretti.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    SORLOTH'TA SONA DOĞRU

    Forvet transferinde ise rota Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a döndü.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    Sarı-lacivertli yönetim hem Leipzig ile hem de Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor.
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    Pazarlıklarda pürüzlerin azaldığı öğrenilirken Fenerbahçe transferi bir an önce tamamlayıp oyuncuyu Dinamo Kiev maçına yetiştirmeye çalışıyor.

     
  • 3 imza daha yolda! Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri! - FB Haberleri

    2019-2020 sezonunda kiralık olarak geldiği Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans gösteren Norveçli futbolcu, 2020 yazında Leipzig'e 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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