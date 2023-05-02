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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Yunanistan'dan kanat geliyor

Yoluna iki kulvarda birden devam eden Fenerbahçe hakkında sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin, Yunanistan'da top koşturan genç kanat oyuncusuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

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  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Yunanistan'dan Luis Palma geliyor

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  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Yunanistan'dan Luis Palma geliyor

    HEDEF: LUIS PALMA

    Honduras basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler; Yunanistan ekibi Aris'te forma giyen Luis Palma'yı gündemine aldı.
  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Yunanistan'dan Luis Palma geliyor

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  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Yunanistan'dan Luis Palma geliyor

    LUIS PALMA KİMDİR?

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  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Yunanistan'dan Luis Palma geliyor

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  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Yunanistan'dan Luis Palma geliyor

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  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Yunanistan'dan Luis Palma geliyor

    Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Palma'nın Aris'le 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

     

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