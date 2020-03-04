Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Yanal ve yardımcıları, Samandıra'da futbolcular ve personel ile vedalaştı. Bugün akşam idmanında takımın başında kim olacağı belirsizliğini korurken 2016'daki formül devreye girecek. Vitor Pereira'nın ayrıldığı o dönemde, Dick Advocaat gelene kadar süren boşlukta takımı antrenörler Zeki Göle ve Fatih Yıldız çalıştırmıştı. Bu ikilinin akşam idmanında yine yer alması beklenirken yine yardımcı antrenörlerden Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu da idmanda öne çıkan isimler olacak.