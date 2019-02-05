Kabus gibi bir ilk yarı geçiren ve ligin 17. haftasını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arasını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Antalya'da geçirmişti. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet futbolcularının Antalya kampından bu yana gösterdiği performanstan oldukça memnun.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Antalya kampında futbolcular kendilerini tamamen çalışmalara verdi. Ortaya konan özveriden memnun olan Ersun Yanal ve kurmaylarının "Futbolcular istediğimiz her şeyi yaptı" diye düşündüğü öğrenildi.

YORGUNLUK GEÇİCİ

Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında Fenerbahçeli futbolcuların fiziksel açıdan yorgun görünmesinin sebebinin devre arası kampında yapılan yükleme olduğu belirtilirken özellikle maçların ikinci devrelerinde belli olan yorgunluğun iki günlük izinle atıldığı kaydedildi.