Sezona 2 kupa parolasıyla başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na erkenden veda eden sarı-lacivertliler, son haftaya kadar taşıdığı lig yarışından da istediği sonucu alamadı.

Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazanabilen Fenerbahçe, o tarihten sonra taraftarına herhangi bir kupa sevinci yaşatamadı.

Son 10 sezonda sadece birer lig ve kupa şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise ligde ilk 2'nin dışında kaldı.

Söz konusu son 3 yılda rakiplerine derbilerde sağladığı üstünlüğü yitiren Fenerbahçe, yaptığı transferlerle ses getirse de başarıya ulaşamadı.

7 SENELİK KUPA HASRETİ

Fenerbahçe, tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyon olamadı.

Tarihinde daha önce ligde en kötü dönemini 1989-1990 ile 1994-1995 sezonları arasında yaşayan sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde hiç gülen taraf olamamıştı.

Bu başarısızlığı 2013-2014 ile 2019-2020 sezonları arasında tekrarlayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise tarihinin en büyük başarısızlığına imza attı.

SON TÜRKİYE KUPASI 2012-13'TE

Fenerbahçe, ligdeki performansını Ziraat Türkiye Kupası'na da yansıttı.

Ligde son 7 yılda kupa sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, kupadan ise 8 senedir boynu bükük ayrılıyor.

Son kupa şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde finalde Trabzonspor'u yenerek elde eden Fenerbahçe, daha sonra bu başarıya da hasret kaldı.

AVRUPA KUPALARI DA UNUTULDU

Fenerbahçe'nin ulusal anlamda yaşadığı başarısızlık uluslararası müsabakalarda da fazlasıyla hissedildi.

Özellikle 2005-2013 yılları arasında Avrupa kupalarında önemli başarılar yakalayan Fenerbahçe, son 7 sezonun 3'ünde Avrupa'da yer almadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde Avrupa kupalarında boy gösterdiği süreçte en büyük başarısını ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu oynayarak elde edebildi.

FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ SON 10 SEZONU

Fenerbahçe, ligde son 10 sezonda sadece 1 kez şampiyonluğa uzanabildi.

Söz konusu süreçte 5 defa ikinci olan sarı-lacivertliler, 2 kez üçüncü birer kez ise altıncı ve yedinci oldu.

Fenerbahçe'nin ligde son 10 yıldaki performansı:

Sezon Sıralama Puan 2011-2012 İkinci 68 2012-2013 İkinci 61 2013-2014 Birinci 74 2014-2015 İkinci 74 2015-2016 İkinci 74 2016-2017 Üçüncü 64 2017-2018 İkinci 72 2018-2019 Altıncı 46 2019-2020 Yedinci 53 2020-2021 Üçüncü 82

Not: 2020-2021 sezonu 21 takımla oynandığı için ligde 40 maç yapılmıştır. Öte yandan 2011-2012 sezonunda ligde yapılan Süper Final Şampiyonluk Grubu hesaba katılmamıştır.

DERBİLER KAYBEDİLDİ, KADIKÖY'DEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe, son yıllarda başarısız sonuçlarının yanı sıra Kadıköy'de ve derbilerde aldığı mağlubiyetlerle de taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Ligde başarısız olduğu sezonlarda dahi taraftarı önünde kolay kolay puan kaybetmeyen sarı-lacivertliler, derbilerde ise rakiplerine bariz bir üstünlük kurmuştu.

Tarihi boyunca hiçbir sezonda Kadıköy'de 5'in üzerinde yenilgi görmeyen Fenerbahçe, geride kalan sezonda ise sahasında rakiplerine 7 kez boyun eğerek en kötü sezonunu yaşadı.

Fenerbahçe, son yıllarda Kadıköy'de rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı olan derbi üstünlüğünü de yitirdi.

Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunda sahasında Galatasaray'a yenilerek rakibine evinde 20 yıl sonra kaybetmişti.

Ligde geçen sezon Beşiktaş'a da Kadıköy'de boyun eğen Fenerbahçe, rakibine karşı 15 yılın ardından 18 maç sonunda mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, seyircisi önünde yaklaşık 23 yıldır mağlup olmadığı Trabzonspor'a da 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası yarı final maçında 3-1'lik skorla boyun eğmişti.

TRANSFER ÇOK BAŞARI YOK

Transfer sezonlarında flaş isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de oyunculardan beklenen verim alınamadı.

Hüsranla tamamlanan sezonların ardından daha güçlü bir kadro umuduyla transferde gözünü karartan sarı-lacivertliler, bu alanda da beklediği sonuca ulaşamadı.

Ligde geçtiğimiz son 3 sezonda toplam 52 transfere imza atan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı oyuncuların büyük bölümünden beklediği katkıyı alamadı.

Sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonunda 16, 2019-2020 sezonunda 14 ve 2020-2021 sezonunda 22 oyuncu transferi gerçekleştirirken, toplamdaki 52 transfer takımın kupa kazanmasını sağlayamadı.