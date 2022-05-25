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Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe'de bir yandan Jorge Jesus'un açıklanması beklenirken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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  • 01
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturması için geri sayım sürüyor.
  • 02
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    Portekizli hoca için son sinyal yardımcısı Sampaio'dan geldi...
  • 03
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    Marcio Sampaio, sosyal medya hesabından, Jorge Jesus ve teknik ekibinin havalimanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak 'Dream Team' (Rüya Takım) mesajını yazdı.
  • 04
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    Bu paylaşım Jesus ve ekibinin yeni bir yolculuğa başlayacağı şeklinde yorumlandı...
  • 05
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    YUNAN KANAT SÜRPRİZİ

    Katıldığı TV programında transfere dair açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Suarez ve Sörloth gibi bazı isimlerin gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.
  • 06
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    Transfer için yeni iddia Yunanistan'dan geldi...
  • 07
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    Fenerbahçe'nin Olympiakos forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Giorgos Masouras'ı transfer etmek istediği kaydedildi.
  • 08
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    Bu sezon 46 maçta 12 gol ve 8 asistle oynayan Masouras'ın bonservis bedeli için pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
  • 09
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    FORVETTE EN YAKIN İSİM SEFEROVIC

    Forvet transferine öncelik veren Kanarya'ya en yakın isim Jorge Jesus'un eski öğrencisi Haris Seferovic.
  • 10
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    Portekiz basını, Seferovic'in transfere sıcak baktığını kaydederken iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
  • 11
    Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri: Jorge Jesus'un açıklanması bekleniyor

    2017 yazında Benfica'ya giden Seferovic, toplamda 188 maçta 74 gol ve 26 asist üretti. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran İsviçreli golcü, ligde 10 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistle oynadı.

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