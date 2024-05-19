Fenerbahçe'de üçüncü Türk tercihi Mert Hakan!

Süper Lig’in 37’nci haftasında ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray’a konuk oldu.

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal, RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'den faydalanamadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise ilk 11'de Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş'ı görevlendirdi.

Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Defansın önünde Kayserispor maçında olduğu gibi yine Alexander Djiku görev yaparken, orta alanda Mert Hakan Yandaş, Fred ve Dusan Tadic forma giydi. Santrfor bölgesinde Michy Batshuayi gol ararken, ona desteği Sebastian Szymanski verdi.

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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Zeki Dursun, Joshua King, Edin Dzeko ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

OOSTERWOLDE YİNE STOPERDE Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, ligin ilk yarısındaki derbide olduğu gibi yine Galatasaray karşısında stoperde forma giydi. Ligin ilk yarısında savunmadaki eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendirilen 23 yaşındaki oyuncu, Becao'nun kart cezası, Djiku'nun da ön bölgede oynamak zorunda kalması sebebiyle maça stoper bölgesinde başladı. ÜÇÜNCÜ TÜRK TERCİHİ MERT HAKAN Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, üçüncü Türk oyuncu tercihini Mert Hakan Yandaş'tan yana kullandı. İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek'in sakatlıkları nedeniyle karşılaşma öncesinde teknik heyetin 3. Türk oyuncu olarak kimi seçeceği merak konusu olmuştu. İsmail Kartal, alternatifleri arasında Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti. 6 EKSİK Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamadı. REKLAM Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.