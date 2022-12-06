Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

Fenerbahçe'de Valencia ve Alioski'nin durumları açıklandı

Antalya'daki kamp kadrosuna dahil edilmeyen Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe'de Valencia ve Alioski'nin durumları açıklandı

Fenerbahçe'de 10 Aralık'a kadar Antalya'da yapılacak kamp kadrosuna dahil edilmeyen Enner Valencia ve Ezgjan Alioski'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalar geldi. Ekvadorlu Enner Valencia'nın iki hafta, Alioski'nin ise iki-üç haftalık tedavi sürecinin ardından sahalara döneceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamalar şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır"

"Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kevin Trapp'in nişanlısı Brezilya tribünlerinde! Izabel Goulart kombiniyle tüm taraftarların dikkatini üzerine çekti!
FUTBOL Brezilya tribünlerinde!
Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosu açıklandı: 8 yıldız yok!
FUTBOL 8 yıldız Antalya kampında yok!
Neymar, Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı! "Bu penaltı kaleciyi utandırdı!"
FUTBOL Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı!
Eljif Elmas'tan Arda Güler'e övgüler
FUTBOL Eljif Elmas, Arda Güler'i övdü
Hırvat model yaptığıyla büyük tepki topladı! Yayınladığı videoda Japonya ile dalga geçti!
FUTBOL Hırvat model yaptığıyla büyük tepki topladı!
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, bilet fiyatları ne kadar?
FUTBOL Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman?
Dünya Kupaşı ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri! 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman ve çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu?
FUTBOL Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri!
Dünya Kupası'na ufak bir mola! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi, ailesiyle zaman geçiriyor! - Spor haberleri
FUTBOL Dünya Kupası'na ufak bir mola!
Dünyaca ünlü model Katar'a gitti! Adı ünlü futbolcuyla aşk iddialarına karışan Luciana Salazar Dünya Kupası tribününde fırtına estirdi!
FUTBOL Tribünde fırtına estirdi!
Güney Koreli futbolcu Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekti! 1 hafta da 2 milyon takipçiye sahip oldu! - Spor haberleri
FUTBOL Herkes onu konuşuyor! 2 milyon takipçi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.