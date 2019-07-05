Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Volkan Demirel konusunda belirsizlik yaşanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, sözleşmesi 1 Temmuz 2019 tarihiyle sona eren tecrübeli file bekçisinin kalmasından yana görüş bildirirken sarı-lacivertli yönetimin ise Volkan'ın devam etmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.
Geçen sezon başında sözleşmesi 1 yıllığına uzatılan 37 yaşındaki file bekçisi bir süre kadro dışı kalmış, özür dilemesinin ardından ise affedilerek takımla birlikte çalışmaya geri dönmüştü.
Bugüne kadar Fenerbahçe formasıyla 512 maça çıkan kaptan Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayı geçen sezon 16 maçta terletti. Tecrübeli file bekçisi Spor Toto Süper Lig'de 12 maçta görev alırken 16 gol yedi.
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