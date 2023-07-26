Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi kadroda iki değişiklik!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.

Sarı Lacivertli temsilcimizde Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın kadroya dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." denildi.

* Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir. https://t.co/0nLncyqOKi — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 26, 2023