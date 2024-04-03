Fenerbahçe'den 20 maçlık yenilmezlik serisi
Süper Lig'de sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler ayrıca üst üste 6. galibiyetini elde etti
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 kazanarak puanını 82'ye yükseltti.
Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 20 maçı kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti.
Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.
ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET
Sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezonki en uzun ikinci galibiyet serisine ulaştı.
Kanarya, ligin 25. haftasında iç sahada Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 6 maçta da galibiyet aldı.