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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 20 maçlık yenilmezlik serisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 20 maçlık yenilmezlik serisi

        Süper Lig'de sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler ayrıca üst üste 6. galibiyetini elde etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.04.2024 - 23:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:37
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        Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 kazanarak puanını 82'ye yükseltti.

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        Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 20 maçı kaybetmedi.

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        Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

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        Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

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        ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

        Sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezonki en uzun ikinci galibiyet serisine ulaştı.

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        Kanarya, ligin 25. haftasında iç sahada Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 6 maçta da galibiyet aldı.

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