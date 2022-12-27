Derbide yabancı hakem olur mu?

HABERTURK.COM

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz davasında verilen beraat kararının 1. yıldönümünde paylaşımda bulundu.

Kulübün resim internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda "Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, Futbolda Sözde Şike Davası'nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onamasının ardından vicdanlarda tertemiz olan Kulübümüz, hukuk önünde de masumiyetini resmen kanıtlayalı "tam 1 yıl oldu." ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım: