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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 91,5 milyon Euro transfer kârı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 91,5 milyon Euro transfer kârı

        Son yıllarda gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olarak sarı-lacivertlilerin kasasına ciddi bir gelir sağladı. Fenerbahçe; başkan Ali Koç'un görev süresinde Eljif, Vedat, Kim Min-Jae, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Bruma ve Allahyar transferlerinden yaklaşık 91,5 milyon Euro kâr etti; 185 milyon Euro ise oyuncu satışı gerçekleştirdi. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:08
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        Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu, Premier League ekibi Brighton & Hove Albion'a rekor bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Kadıoğlu, İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion ile 2028 yılına kadar bir sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Kadıoğlu’nun 30 milyon Euro karşılığında Brighton’a transfer olduğunu resmen açıkladı. Bu rakam, Fenerbahçe tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, son yıllardaki önemli transfer kazançlarından birine daha imza attı. Fenerbahçe; Ferdi, Arda, Elif, Vedat ve Kim'in transferinden önemli bir gelir elde etti.

        İşte o transferler:

        2

        ELJİF ELMAS

        2017-18 sezonunda Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer edilen Eljif Elmas, 2019'da İtalyan ekibi Napoli'ye 17,7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı. Makedonyalı oyuncunun transferinden ise Fenerbahçe'nin kasasına 17 milyon 520 bin Euro girdi.

        3

        VEDAT MURIQI

        Fenerbahçe bir yıl sonra ise bu kez Vedat Muriqi'nin transferinde büyük bir kazanç elde etti. 2019'da Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Kosovalı oyuncu, 21 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, bu transferden tam 15.4 milyon Euro kâr etti.

        4

        KİM MIN-JAE

        Vitor Pereira'nın adeta Fenerbahçe'ye hediye ettiği Kim Min-jae, Napoli ile sözleşme imzalarken Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu. Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Güney Koreli savunma oyucusu, 19 milyon Euro'ya Çizme ekibine imza attı. Fenerbahçe bu transferden ise 16 milyon Euro kazanç sağladı.

        5

        ARDA GÜLER

        Dünya devlerini adeta transfer savaşına sokan Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki süperstarı Real Madrid'in yolunu tuttu. 18/19 sezonunda Gençlerbirliği altyapısından; Samandıra'ya gelen (2,5 milyon Euro) Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine imza attı. Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe bu transferden de 17,5 milyon Euro kâr etti.

        6

        FERDİ KADIOĞLU

        Fenerbahçe, Kadıoğlu'nu 6 yıl önce Hollanda takımı NEC Nijmegen'den 1,4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Ve sarı-lacivertliler, Ferdi'nin 30 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu. Bonservis ücreti bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'dan 35 milyon Euro'ya yükselebilir... Fenerbahçe bu transferden (1.4 milyon Euro bonservis + %10 sonraki satıştan pay (3 milyon Euro) + 500 bin Euro yetiştirme bedeli) yaklaşık 25.1 milyon Euro gelir elde etti.

        7

        91.5 MİLYON EURO KÂR

        Fenerbahçe, bu transferler için toplam 16 milyon 180 bin Euro bonservis bedeli öderken, 5 oyuncunun satışından kasaya toplam 107 milyon 700 bin Euro girdi. Yaklaşık 91.5 milyon Euro transfer kazancı sağlamış oldu.

        8

        DİĞER TRANSFERLER

        Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai transferinden 8.4 milyon Euro, Manchester United'a imza atan Altay Bayındır'dan ise 3.5 milyon kazanç sağlandı. Öte yandan Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı (4.25 milyon Euro) Bruma, 6.5 milyon Euro karşılığında Braga'ya imza attı. Bir diğer isim ise Allahyar Sayyadmanesh... 753 bin Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar, 4.5 milyon Euro karşılığında Hull City'ye gitti. Mame Thiam'ın Kayserispor'a transferinden ise 1,5 milyon Euro kazanç sağlandı.

        9

        185 MİLYON EURO'LUK OYUNCU SATIŞI

        Öte yandan Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkat çekiyor. Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 30 milyon Euro, Arda Güler'i ise Real Madrid'e 20 milyon Euro karşılığında gönderen sarı-lacivertliler; Ali Koç'un görev sürecinde yaklaşık 185 milyon Euro'luk transfer satışı gerçekleştirdi. İşte o transferler:

        10

        - Ferdi Kadıoğlu ---> Brighton / 30 milyon €

        - Vedat Muriqi ---> Lazio / 21 milyon €

        - Arda Güler ---> Real Madrid / 20 milyon €

        - Min-jae Kim ---> Napoli / 19 milyon €

        - Eljif Elmas ---> Napoli / 17,7 milyon €

        - Attila Szalai ---> Hoffenheim / 12.30 milyon €

        - Josef de Souza ---> Al-Ahli / 12 milyon €

        - Giuliano ---> Al-Nassr / 10.50 milyon €

        - Bruma ---> Braga / 6.50 milyon €

        - Diego Rossi ---> Columbus / 6 milyon €

        - Altay Bayındır ---> Manchester United / 5 milyon €

        - Jailson ---> DL Pro / 4.50 milyon €

        - Allahyar Sayyadmanesh ---> Hull / 4.50 milyon €

        - Berisha ---> Augsburg / 4.00 milyon €

        - Ozan Tufan ---> Hull / 3.00 milyon €

        - Tisserand ---> Al-Ettifaq / 3.00 milyon €

        - Fernandao ---> Al-Wehda / 2.55 milyon €

        - Michael Frey ---> Royal Antwerp / 2.00 milyon €

        - Mame Thiam ---> Kayserispor / 1.50 milyon €

        * Rakamlar transfermarkt verilerinden alınmıştır.

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