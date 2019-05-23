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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı iddialarına yalanlama

DHA

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesi için herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı

Abdullah Avcı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün ve bugün itibarıyla basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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