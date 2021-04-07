Fenerbahçe'den açıklama: TFF'ye 1959 öncesine dair ek belgeler sunuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'den açıklama: TFF'ye 1959 öncesine dair ek belgeler sunuldu

Fenerbahçe, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için TFF'ye ek belgeler sunulduğunu duyurdu

Fenerbahçe'den açıklama: TFF'ye 1959 öncesine dair ek belgeler sunuldu

Süper Lig'de 1959 yılı öncesi şampiyonluklar gündemden düşmüyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün bir tartışma daha yaşanırken sarı-lacivertli kulüpten konuya dair bir açıklama daha geldi. Fenerbahçe, 1959 yılı öncesine dair ek belgelerin TFF'ye verildiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri TFF’ye iletmiştir. Söz konusu belgeler arasında;

• Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Tüzüğü

• TFF’nin Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı imzasıyla FIFA’ya üye olurken kabul ettiği tüzük (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

• 1924 Türkiye Futbol Birinciliği Nizamnamesi (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

• Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Futbol Birinciliği’ne katılacak sporcuların yol masraflarının yarı yarıya azaltılmasına dair belge (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

• Cumhuriyetimizin ilk dönemindeki spor teşkilatlanmasının Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde ve dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün fahri başkanlığında organize olduğuna dair belge (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

• TFF’nin resmi sitesinde ilk Türkiye Şampiyonu’nun Harbiye olduğu ve ilk deplasmanlı ligin Milli Küme olduğuna dair ifadelerin olduğu sayfa yer almaktadır. Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü’nün başvurumuza karşı getirdiği itirazların kendileri ile çeliştiğini kanıtlamaya yönelik olarak;

• Milli Küme’nin ‘Türkiye geneli’ olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki ilgili sayfa ve

• Galatasaray resmi web sitesinde Ankara Demirspor 1947’deki şampiyonluğunun ‘Türkiye Şampiyonluğu’ olarak nitelendiği sayfa TFF’ye sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mustafa Cengiz'den sert sözler
FUTBOLCengiz'den sert sözler
İtalya - Türkiye maçı seyircili mi olacak? - Spor Haberleri
FUTBOLİtalya - Türkiye maçı seyircili mi olacak?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler - Spor Haberleri
FUTBOLİlk 11'i belli!
Mostafa Mohamed'den son dakika Fenerbahçe itirafı: Fenerbahçe'yi kabul etmiştim! - Spor Haberleri
FUTBOL"Fenerbahçe'yi kabul etmiştim!"
Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI YAYIN! Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLMaçta ilk gol geldi
Son dakika haberi - Fenerbahçe'den 1959 öncesi açıklaması: Tarih çarpıtılamaz
FUTBOL"Tarih çarpıtılamaz!"
Son dakika haberi - Futbolculara aşı kararı - TFF ve Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi
FUTBOLFutbol camiasına aşı kararı
Kulüpler Birliği toplantısı başladı
FUTBOLKulüpler Birliği - TFF zirvesi başladı
Saracchi, Falcao'nun adresini açıkladı!
FUTBOLFalcao'nun adresini açıkladı!
Milliler dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi
FUTBOLFIFA açıkladı! Türkiye...