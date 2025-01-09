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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ali Şansalan tepkisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Ali Şansalan tepkisi!

        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 2-2 sona eren Galatarasay - Başakşehir maçının hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 00:44 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:46
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        Fenerbahçe'den G.Saray maçı hakemine tepki!
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        Türkiye Kupası'nda Galatarasay, konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe mücadeleyi yöneten hakem Ali Şansalan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

        Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali... Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadelerini kullandı.

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