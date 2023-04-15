Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!

HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe, kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Futbol Takımımızın Kaptanı Altay Bayındır, belinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bu akşam MKE Ankaragücü ile oynayacağımız maçta forma giyemeyecektir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacaktır. Altay Bayındır’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.