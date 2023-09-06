Fenerbahçe'den altyapıya 15'lik transfer: Kerem Gündüz
Fenerbahçe, Bergama Gençlerbirliği forması giyen 15 yaşındaki oyuncu Kerem Gündüz'ü altyapısına transfer etti
Giriş: 06.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:28
İzmir'in amatör kulüplerinden Bergama Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki oyuncusu Kerem Gündüz, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
Bergama ekibinde 9 yıldır futbol eğitimi alan 2009 doğumlu Kerem, U15 Milli Takımı'nda da forma giyerek amatör ligden milli takımlara gitmeyi başarmıştı. Kerem Gündüz, Hırvatistan'da düzenlenecek U15 UEFA Gelişim Turnuvası'nda da ay-yıldızlı formayı giyecek.