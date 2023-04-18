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Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!

Fenerbahçe'nin eski orta sahası Max Meyer, İsviçre Süper Ligi'nde adından sıkça söz ettiriyor. Alman futbolcu, Luzern formasıyla bu sene harikalar yaratıyor. İşte Meyer'in yükselen performansı...

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  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!

    2021-2022 sezonunun başında Almanya Bundesliga ekibi Köln'den Fenerbahçe'ye katılan Meyer, beklentilerin altında kalınca sarı-lacivertli kulüpten bedelsiz olarak ayrıldı.
  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!

    Sarı-lacivertli ekiple Süper Lig’de 6, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Türkiye Kupası’nda 1 maça çıkabilecen Alman orta saha, toplamda 12 maçta oynayabildi. 

    27 yaşındaki oyuncu, toplamda 420 dakika görev yaptı ve 1 kez gol sevinci yaşarken asist katkısında da bulunamadı.
  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland’ın yolunu tutan Meyer orada da 13 maçta forma giyebildi ve sadece 2 asist yaptı. 
  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!

    LUZERN'DE KENDİNİ BULDU

    Alman oyuncu bu sezonun başında İsviçre Süper Lig ekibi FC Luzern'e transfer oldu. 
  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!

    Luzern formasıyla 24 maça çıkan Max Meyer 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!

    Sergilediği bu form grafiğiyle yıldızını yeniden parlatan Meyer, takımının en önemli oyuncularından birisi olarak dikkat çekiyor. 
  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!

    Midtjylland forması giydiği dönemde piyasa değeri 500 bin euro'ya kadar düşen Alman futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro. (Transfermarkt)
  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!
  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!
  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer yeni takımında fırtına gibi esiyor!

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