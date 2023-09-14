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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılan Nazım Sangare Fatih Karagümrük'e transfer oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den ayrılan Nazım Sangare Fatih Karagümrük'e transfer oldu

        Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Nazım Sangare'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu. Fenerbahçe'den ayrılan milli sağ bek, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:17
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        F.Bahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e gitti
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        Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir.

        Nazım Sangare’ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

        YENİ DURAĞI FATİH KARAGÜMRÜK

        Fenerbahçe'den ayrılan Nazım Sangare'nin yeni takımı da belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı.

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        50 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

        Fenerbahçe'nin 2020 yılında Antalyaspor'dan 1 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığı kadrosuna kattığı Sangare, sarı-lacivertli formayla 50 maça çıkarken, 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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