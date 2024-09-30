Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den basın toplantısı açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den basın toplantısı açıklaması!

        Fenerbahçe, Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, 1 Ekim saat 14.00'te gündeme dair basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 20:01 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den açıklama!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, 1 Ekim saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

        Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Acun Ilıcalı, 1 Ekim Salı günü Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde saat 14.00’te gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?