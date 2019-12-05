AA

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe'de 13 yıl forma giyen ve haziran ayında kariyerini noktalayan Birsel'i onurlandırmak için planlanan organizasyon, 22 Aralık Pazar günü Metro Enerji Salonu'nda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki Bellona Kayseri Basketbol maçı öncesinde gerçekleştirilecek.

Birsel'in 7 numaralı forması jübile organizasyonunun ardından özel bir törenle salona asılacak. Oyuncuya adanacak ve onunla anılacak 7 numaralı forma, sarı-lacivertli kadın basketbol takımında bundan sonra hiç giyilmeyecek.