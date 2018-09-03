Büyük umutlarla gelen Cocu, Fenerbahçe’nin tarihindeki en kötü başlangıcına imza attı. Oynattığı oyun ve tercihleri hocanın koltuğunu erken salladı. Konya, Beşiktaş, Zagreb maçları kaderini belirleyecek! Öte yandan Fenerbahçe'de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından yönetimin teknik direktör konusunda değişiklikliğe gidebileceği iddia ediliyor. Sarı-Lacivertli takımda gündeme gelen isim Ersun Yanal...
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COCU'NUN 3 MAÇ KREDİSİ KALDI
Fenerbahçe'de bir defter erkenden kapanabilir. Başkan Ali Koç’un felsefe değişikliği için takımın başına getirdiği Phillip Cocu, kredisini erken tüketmeye başladı.
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Akşam'ın haberine göre; Benfica’ya turun verilmesi alışma ve uyum sürecine bağlanılmıştı ancak hocanın ligdeki tercihleri camiada da tartışmalara yol açtı. Ligde üst üste 3 kez mağlup olup Fenerbahçe tarihinin en kötü başlangıcına imza atan Cocu için kader haftaları...
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Hollandalı hocanın son 3 kredisi kaldı. Phillip Cocu, Konya karşılaşmasını çıkış olarak görüyor ancak Beşiktaş derbisi de yakın tarihte. Sistemini bu maça kadar oturtamazsa geç kalmış olacak.
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TANIYAN HOCA
Üstelik peşine Zagreb maçı da 3 gün sonrasında. Üst üste gelecek kötü skorlar onun Türkiye macerasını erken tamamlamasına sebep olacak.
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Sarı-Lacivertliler, ligin henüz başındayken Cocu’nun biletini kesmek istemiyor ancak uzun maraton düşünülerek yola ligi tanıyan bir hocayla devam etmeyi daha mantıklı görüyorlar.
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ERSUN YANAL İDDİASI
Fanatik'in haberine göre ise; Ligde üst üste alınan 3. yenilginin ardından kulisler kaynamaya başladı. Fenerbahçe camiasında Ersun Yanal ismi gündeme gelirken, yönetimin kötü gidişe daha fazla seyirci olmayıp bir an önce hamle yapabileceği iddia edildi.
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2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’yi Nisan ayında şampiyon yapan teknik direktör Yanal, dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından gönderilmişti.
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Fotomaç'ın haberine göre ise Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, mevcut yönetimde de Yanal'ın takımın başına gelmesini isteyenlerin olduğu ve Yanal'ın da yeniden eski takımını çalıştırmak istediği gelen bilgiler arasında.
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İŞİ BÜYÜTTÜ
Hollandalı hocaların Fenerbahçe'deki kaderleri çok benzeşiyor; sezon onlarla hep kötü başlıyor. Guus Hiddink'le 1990-91'de ilk 4 maçta 7 puan kaybeden Kanarya, aynı periyotta Dick Advocaat'la 2016-17'de 8 puan yitirdi. Ancak Phillip Cocu ikisini de solladı. Kayıp 9 puan!
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6 MAÇ 6 FARKLI KADRO
Fenerbahçe, bu sezon ikisi Benfica'ya karşı olmak üzere oynadığı 6 resmi müsabakaya farklı 11'lerle çıktı. İlk 11'lerde sırasıyla 1, 3, 3, 4 ve 5 değişiklik yapıldı. Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali'nin dışında 6 maçta da ilk 11 başlayan başka isim yok.
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Kadroyu sürekli değiştiren Phillip Cocu, buna rağmen yenilgileri engelleyemedi. Jailson Marques ve Yassine Benzia'nın da katılımıyla Fenerbahçe'nin kadrosunda değişim süreci devam edecek.
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ALİ KOÇ: DEĞİŞİMLER SANCILI OLUR
Fenerbahçe peş peşe yenilgilerle kan kaybediyor ama yönetim soğukkanlılığını sürdürüyor. Hocasına şimdilik de olsa sahip çıkan sarı-lacivertli yönetim, futbolculara gerekli desteği vermeyi sürdürüyor.
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Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Ali Koç, Kayserispor yenilgisi sonrası soyunma odasına inerek takıma yönelik yapıcı bir konuşma yaptı. Hayli üzgün görünen futbolculara seslenen Koç, elbirliği ile ve daha çok çalışarak kötü günleri geride bırakacaklarının mesajını verdi.
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HEPİNİZE GÜVENİYORUM
Koç'un yaptığı konuşmada, "Ben en çok da taraftarımıza mahcup oluyorum, bizi hiçbir maçta yalnız bırakmıyorlar. Bugün yine tribünler doluydu. Gördünüz maç sonuna kadar hiç susmadılar. Onlara layık olmamız lazım. Yine kötü bir sonuç aldık ancak üzülmek yok. Bir değişim süreci yaşıyoruz ve değişimler sancılı olur. El ele verip buradan hep birlikte ayağa kalkacağız. Ben hepinize sonuna kadar güveniyorum, siz de birbirinize güvenin" dediği belirtildi.
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