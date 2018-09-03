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HEPİNİZE GÜVENİYORUM



Koç'un yaptığı konuşmada, "Ben en çok da taraftarımıza mahcup oluyorum, bizi hiçbir maçta yalnız bırakmıyorlar. Bugün yine tribünler doluydu. Gördünüz maç sonuna kadar hiç susmadılar. Onlara layık olmamız lazım. Yine kötü bir sonuç aldık ancak üzülmek yok. Bir değişim süreci yaşıyoruz ve değişimler sancılı olur. El ele verip buradan hep birlikte ayağa kalkacağız. Ben hepinize sonuna kadar güveniyorum, siz de birbirinize güvenin" dediği belirtildi.