Fenerbahçe'den diyabetli çocuklar için anlamlı adım

Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit ekibiyle bu akşam yapacağı özel maçın seremonisine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 25 diyabetli çocuk ile çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diyabetin bir hastalık olmadığına ve diyabetli çocukların eğitim, spor hayatlarına sağlıkla devam etmesine yönelik farkındalık yaratmak isteyen Fenerbahçe, bu çocukları milyonlarla buluşturmak adına bu adımı atıyor." denildi.