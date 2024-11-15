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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den diyabetli çocuklar için anlamlı adım - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den diyabetli çocuklar için anlamlı adım

        Düzenlenen özel maçta Fenerbahçe, evinde Rusya ekibi Zenit'i ağırlayacak. Sarı lacivertliler bu mücadeleye Dünya Diyabet Günü'ne özel seromoniye 25 diyabetli çocuk ile çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:29
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        Fenerbahçe'den diyabetli çocuklar için anlamlı adım
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        Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit ekibiyle bu akşam yapacağı özel maçın seremonisine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 25 diyabetli çocuk ile çıkacak.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diyabetin bir hastalık olmadığına ve diyabetli çocukların eğitim, spor hayatlarına sağlıkla devam etmesine yönelik farkındalık yaratmak isteyen Fenerbahçe, bu çocukları milyonlarla buluşturmak adına bu adımı atıyor." denildi.

        Fenerbahçe'nin bu adımından haberdar olan Rus asıllı diyabetli bir çocuğun da Zenit Kulübüne ulaşıp maçta seremonide yer almak istediğini ilettiği aktarılarak, "Bu haberle birlikte harekete geçen Fenerbahçe'nin Rus asıllı Zenit taraftarı çocukla iletişime geçerek onu da seremoniye çıkaracağı öğrenildi. Zenitli çocukla birlikte 25 diyabetli çocuğun yer alacağı seremoniyle Fenerbahçe, diyabetin bir hastalık olmadığını tüm çocuklarla birlikte vurgulayacak." ifadeleri kullanıldı.

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