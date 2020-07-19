Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kalpleri titreten, dillerden hiç düşmeyen, nesilden nesile hayat bulan, evlada miras bir aşktır Fenerbahçe. Taraftarı, başardıkları, duruşu ve değerleriyle bir güçtür Fenerbahçe. Köklerinden ve tarihinden aldığı güçle küllerinden doğan bir gururdur Fenerbahçe." ifadeleri kullanıldı.

"Mücadelesi, cesareti, inancı, coşkusu ve hırsıyla, umut yittiğinde yolumuzu aydınlatan bir ışıktır Fenerbahçe" ifadesiyle devam eden mesajda, şunlar kaydedildi:

"Asırlık değerleri, tüm benliği, sevinci ve üzüntüsüyle sonsuza dek sürecek ortak bir sevdanın hikayesidir Fenerbahçe. Yeri gelir Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesine hem cephede hem sahada destek verir, yeri gelir ülkeye tehdit olan bir örgüte karşı isyanın fitilini ateşler Fenerbahçe.

Dünyanın dört bir yanında kalbi bu sevda için çarpan, dualarında Fenerbahçe'yi eksik etmeyen, sarı-lacivert renklere gönül vermiş tüm Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun. Huzur, mutluluk, sarı-lacivert başarılarla dolu, omuz omuza olacağımız nice 19 Temmuzlara... Kalpler beraber, hayaller ortak ve bizler iyi ki Fenerbahçeliyiz."

Fenerbahçe Kulübünün kuruluş yılını (1907) simgeleyen 19 Temmuz (19.07),son yıllarda sarı-lacivertli camia tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor.