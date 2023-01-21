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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dünkü açıklamaları sonrası, 'Türk futboluna yeni tanımlar kazandırılmasına vesile olan kulübe yanıtımızdır' başlıklı bir açıklama yayımlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten bu sabah yapılan paylaşımda ise, kendileri üzerinden algı yapıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe üzerinden algı yapanların ana hedefleri oluşturdukları suni gündem ve algılarla TFF ve hakemler üzerinde baskı oluşturarak hak etmediklerini elde etmektir" denildi.