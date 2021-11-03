Fenerbahçe'den forma tepkisi:

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam saatlerinde basın yolu ile kamuoyunun gündemine düşen kabul edilemez görüntü üzerine bu açıklamayı yapmak gerekli olmuştur.

Ülkemizin gündemini meşgul eden Çiftlik Bank davası sanığının ağabeyi olan şahsın; Uruguay’dan alınarak Türkiye’ye getirildiği anda üzerinde görülen Çubuklu forma görüntüsü; vicdanları yaralamış hem ay yıldızımıza hem de Fenerbahçemizin tüm hassasiyetlerine saygısızlık olarak algıladığımız bir olay haline gelmiştir.

Dün gece itibariyle Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm ilgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler doğrultusunda; şahıs Uruguay’daki evinde üzerinde forma ile yakalanmış, polis ekiplerimiz o esnada gereken duyarlılığı göstererek şahsa siyah tişört giydirerek uçağa bindirmiş ve ülkemize getirmiştir.

Şahsı ülkemize getiren ekip, Atatürk Havalimanı’nda bu kişiyi havalimanı ekiplerine teslim etmiştir.

Şahsı teslim alan ilgili ekip sağlık kontrollerine getirmiş; sağlık kontrolleri sırasında üstünün çıkarılarak muayene yapılmasının ardından ne yazık ki bu durum görevliler tarafından doğru yönetilememiş, bahsi geçen kişinin formamız ile fotoğraf vermesine sebep olunarak, milyonların vicdanları yaralanmıştır.

Geldiğimiz noktada, bu fotoğrafın, kasıt ya da ihmal her ne şekilde olursa olsun kamuoyuna yansımasında doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunanlara dair İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün gerekli hassasiyeti göstereceğine şüphemiz yoktur.

Tarihi boyunca çeşitli saldırıların hedefi olan, değerlerine sahip çıkmak pahasına gereken duruşu göstermekten asla geri durmayan, bir asrı aşkın tarihe ve milyonlarca taraftara sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu talihsiz görüntünün yaşanmasına dair olayın takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."