Fenerbahçe'den Galatasaray'a Skriniar göndermesi!
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin tanıtım videosunda Galatasaray'a göndermede bulundu.
Giriş: 30.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:05
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinin tanıtım videosunda Galatasaray'a göndermede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın yeni projesi olan 'Florya'nın Suyu'nu' içmeyi reddettiği görüldü.
İşte Fenerbahçe'nin Skriniar videosu:
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