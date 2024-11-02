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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a sponsor göndermesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Galatasaray'a sponsor göndermesi!

        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulüp faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, gelecek sezon stadyum isim sponsorunun değişeceğini söyledi. Kızılhan ayrıca, Galatasaray'a sponsorluk anlaşması üzerinden çarpıcı bir göndermede bulunarak, "Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmaları tertemiz, yasal ve helal kazanç kaynaklıdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:05
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        F.Bahçe'den G.Saray'a sponsor göndermesi!
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        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulüp faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken "Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmaları tertemiz, yasal ve helal kazanç kaynaklıdır." ifadelerini kullandı.

        Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda faaliyet raporlarını üyelere aktaran Kızılhan, kulübün sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kızılhan, yapılan sponsorluk anlaşmalarının gelir artırma ve pazarlama gücünün başarısı olduğunu dile getirerek "Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmaları tertemiz, yasal ve helal kazanç kaynaklıdır." diye konuştu.

        "FORMALARINA İLLEGAL BAHİS ŞİRKETİ REKLAMI ALARAK SKANDALA İMZA ATTILAR"

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        Bazı rakiplerin bu konuda iki yüzlü bir tavır sergilediğini vurgulayan Kızılhan, şöyle devam etti:

        "Rakiplerimizden birisi geçtiğimiz günlerde formasına illegal bahis şirketi reklamı alarak skandala imza attı. Ancak her zaman olduğu gibi konu gündeme geldiğinde çelişkili ve birbirini tutmayan açıklamalarla konuyu başka yerlere çekmeye çalıştılar. Skandallarına kılıf ararken, bizim Pasha Group ile yaptığımız tamamen yasal ve şeffaf anlaşmayı hedef aldılar. Yine her zaman olduğu gibi manipülasyon çalışmasına girdiler. Bu durum, onların çaresizliğini gözler önüne serdi. Öyle ki eleştirdikleri bu anlaşma hakkında söyleyecekleri bir şey kalmadığı gibi aynı grupla sponsorluk anlaşması yaptılar. Görüyoruz ki onlar bu tavırlarından yorulmadılar. Fenerbahçe olarak hukukun, şeffaflığın ve ahlakın çizdiği çizgilerde yürümeye devam edeceğiz. Rakiplerimizin sergilediği bu istikrarlı duruşsuzluk tavrını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

        Kızılhan Trabzonspor maçına da dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

        "Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun liderliğinde takımımıza duyduğumuz güven sonsuz. Yarın Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımız statta yer almasa da onların desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Deplasmandan galibiyetle döneceğimize yürekten inanıyorum. Hem ligde hem de Avrupa'da hedeflediğimiz başarılara ulaşacağımıza inancımız tam."

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