Kayserispor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar tepki çekmişti. Sarı-Lacivertli kulüpten bu konuyla ilgili flaş bir hamle geldi. Kulüpten yapılan açıklamada 14 Şubat Perşembe günü hakem hatalarına dair basın toplantısı düzenleneceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, özellikle sezonun 2.yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem ‘hataları’ ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00’de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.



Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla, 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek toplantı, tüm basın mensupları ve spor yazarlarınının katılımına açıktır."