Fenerbahçe'den iddialara yalanlama

Fenerbahçe'den, sosyal medyada yayılan ve Ali Koç - Jorge Jesus arasında geçtiği iddia edilen diyalog için yalanlama geldi. Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş yaptığı açıklamada "Başkanımız ve hocamız Jorge Jesus arasında geçtiği iddia edilen ve gün içinde yayılmaya başlayan diyalog kesinlikle doğru değildir" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR NEYDİ?

İddialara göre Ali Koç'un "Geçen sene Kim Min-Jae'yi inanılmaz rakamlara sattık ama sizin transferler ortada." dediği; Jorge Jesus'un ise "Ali Bey, yılda 15 transfer yapıyorsunuz, bırakın da içinden bir tanesi tutsun." cevabı verdiği öne sürülüyordu.

CAN GEBETAŞ'TAN AÇIKLAMA

Can Gebetaş, bu iddialara "Başkanımız ve hocamız Jorge Jesus arasında geçtiği iddia edilen ve gün içinde yayılmaya başlayan diyalog kesinlikle doğru değildir. Dikkate ve ciddiye alınmamalı. Başkanımız, hocamız, yönetim kurulumuz ve tüm camiamız şampiyonluk hedefine odaklıdır." açıklamasıyla yanıt verdi.