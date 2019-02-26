Fenerbahçe'den İnonü'de tarihi geri dönüş: 3-3

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı derbi karşılaşmasında ilk yarıda 3-0 geriye düşmesine karşın, çok önemli bir geri dönüşe imza atıp, maçı 3-3 berabere tamamlamayı başardı.

Beşiktaş'ın üstün oyunuyla geçen ilk yarıda, 10. dakikada Kagawa'nın serbest vuruşunda Skrtel'den seken top Vida'da kaldı. Vida'nın altıpasa gönderdiği topta Gökhan'ın vuruşuyla skor 1-0 oldu.

14. dakikada Hasan Ali'nin Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale sonucu, VAR'a giden hakem Bülent Yıldırım penaltıya hükmetti.

Burak Yılmaz'ın penaltıyı gole çevirmesinin ardından, golcü oyuncu ilk yarının son dakikalarında Kagawa'nın ara pasıyla hareketlenip, topu kaleci Volkan'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla filelere yolladı.

55. dakikada Zajc'ın golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye indirdrirken, Sadık'ın 61. dakikada bulduğu golle fark bire indi. Bundan altı dakika sonra Hasan Ali Kaldırım'ın attığı golle Fenerbahçe skou 3-3 yaptı.

Daha sonraki dakikalarda Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu direkten dönerken, Fenerahçe de net fırsatlardan yararlanamayınca maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 40 puanla 3. sırada, Fenerbahçe 25 puanla 14. sırada yer aldı.