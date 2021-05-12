Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması

Süper Lig´in 41´inci haftasında Fenerbahçe, dün Demir Grup Sivasspor´u konuk etti. Ülker Stadyumu´nda oynanan maçın 9'uncu dakikasında İrfan Can Kahveci, girdiği ikili mücadele sonrasında sol arka adalesini tutarak oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan İrfan Can'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci´nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."