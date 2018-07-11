Lozan kentinde konakladıkları otelin yakınlarındaki bir spor tesisinde, teknik direktör Phillip Cocu gözetiminde başlayan çalışmanın ilk yarım saati basına açık yapıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, idman öncesi öğrencilerini bir araya topladı ve antrenmanda neler yapmaları gerektiğini anlattı. Isınma hareketleri ile başlayan idman kondisyona yönelik çalışmalar ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul'da bırakılan ve sol el tarak kemiğinde kırık bulunan Soldado ile ağrıları bulunan Eljif Elmas idmanda yer almadı. Eljif Elmas'ın akşam yapılacak idmana katılacağı bildirildi.

Öte yandan Volkan Demirel takımla birlikte ilk kez çalışmalara katıldı.

COCU KENDİ FELSEFESİNİ EZBERLETİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kendi felsefesini oyunculara ezberletiyor. İdman öncesinde ve sırasında sürekli oyuncularını uyaran Cocu, çalışmayı sürekli durdurarak kendi oyun felsefesi üzerine bilgiler verdi.

BARIŞ VE BERKE AKŞAM KATILACAK

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan anlaşma sağladığı Barış Alıcı ve Berke Özer, bugün kampa katılacak. 2 oyuncu akşam saatlerinde yapılacak idmanla sarı-lacivertli ekiple birlikte ilk idmanlarına çıkmış olacak.