Fenerbahçe Kulübü, bugün basında çıkan ve Jorge Jesus'a ait olduğu iddia edilen ‘Güvensem kalırdım’ sözlerinin yer aldığı haberi yalanladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan ve Jorge Jesus’tan Ali Koç’a eleştiri: ‘Güvensem Kalırdım’ başlıklı “haber” yalan ve iftiralarla dolu bir haberdir.
“Habere” ilişkin eski teknik direktörümüz Jorge Jesus kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul’dan ayrılırken hiçbir kimseye bu yönde bir beyanı olmadığını” da ifade etmiştir.
Hal böyle iken muhabir Hilmi Türkay tamamen hayal ürünü olan bu kurgusu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır.
Hiçbir gazetecilik etiğine uymayan, kaynağı belli olmayan yalan ve iftiralarla dolu bu metnin Cumhuriyet gibi köklü bir yayın organına yakışmadığı da açıktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet Gazetesinden tekzip beklediğimizi belirtir,
haber içeriğinin spor kamuoyunca dikkate alınmamasını rica ederiz.
JORGE JESUS'TAN ALİ KOÇ'A: SANA MİNNETTARIM
Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus da yaptığı açıklamayla haberi yalanladı. Portekizli teknik adam, “Fenerbahçe’deki ilk günümden beri Başkan Ali Koç’tan tam, koşulsuz destekten başka bir şey almadım. Basına olumsuz bir açıklama yapmadım, verdiğim tek röportaj indiğimde kulüp ve ülke hakkında iyi konuştuğumda oldu. Bu nedenle bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Başkan Ali Koç benim ailem için yaptıkların için sana çok minnettarım” ifadelerini kullandı.
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