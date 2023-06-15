Fenerbahçe Kulübü, bugün basında çıkan ve Jorge Jesus'a ait olduğu iddia edilen ‘Güvensem kalırdım’ sözlerinin yer aldığı haberi yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan ve Jorge Jesus’tan Ali Koç’a eleştiri: ‘Güvensem Kalırdım’ başlıklı “haber” yalan ve iftiralarla dolu bir haberdir.

“Habere” ilişkin eski teknik direktörümüz Jorge Jesus kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul’dan ayrılırken hiçbir kimseye bu yönde bir beyanı olmadığını” da ifade etmiştir.

Hal böyle iken muhabir Hilmi Türkay tamamen hayal ürünü olan bu kurgusu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır.

Hiçbir gazetecilik etiğine uymayan, kaynağı belli olmayan yalan ve iftiralarla dolu bu metnin Cumhuriyet gibi köklü bir yayın organına yakışmadığı da açıktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet Gazetesinden tekzip beklediğimizi belirtir,

haber içeriğinin spor kamuoyunca dikkate alınmamasını rica ederiz.