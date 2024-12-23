Fenerbahçe'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesi operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesi operasyonu geçirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.
İşte Sarı-Lavivertli kulüpten yapılan açıklama:
"Geçmiş Olsun Jose Mourinho! Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."