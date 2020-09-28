Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'nın annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Muslera ve ailesine başsağlığı diliyoruz."
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