Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Oğuz Kağan Güçtekin'i takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

Antrenman sonrası Oğuz Kağan'ın tedavi gördüğü Liv Hospital'a giden futbolcular, genç oyuncuya destek oldu. Teknik heyet, idari menajer Onur Başar ve oyuncuların yer aldığı ziyarette Oğuz Kağan'a üzerinde "Geçmiş olsun" yazılı ve tüm takımın imzaladığı forması hediye edildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza bir kez daha 'geçmiş olsun' diyor, sağlığına bir an önce kavuşması temennimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile sahalarda görmeyi diliyoruz." denildi.

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