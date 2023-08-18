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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den olaylarla ilgili açıklama: Kabul etmiyoruz! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den olaylarla ilgili açıklama: Kabul etmiyoruz!

        Fenerbahçe'den Maribor maçında yaşanan tribün olaylarıyla ilgili açıklama geldi.

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        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 01:13
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        Fenerbahçe'den sert açıklama: Kabul etmiyoruz!
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        Fenerbahçe, Maribor maçında yaşanan tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

        İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

        "Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.

        Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır.

        Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır.

        Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir.

        Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor;

        Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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