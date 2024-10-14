Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı
Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde için 12 milyon Euro'luk teklif geldiği, sarı lacivertli ekibin bu teklifi reddettiği iddia edildi
Giriş: 14.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:37
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Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.
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Teknik direktör Mourinho'nun bin 199 dakikayla Livakovic'ten sonra en fazla süre verdiği isim olan 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısı 12 milyon Euro ile çalındı.
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Ancak yönetim, Oosterwolde'nin daha fazla edeceğini düşünerek reddetti. 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif bekleniyor.