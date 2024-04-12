Fenerbahçe'den Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında açıklama!
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Olympiakos karşısında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin durumu hakkında açıklama yaptı
Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde sakatlanan Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin
Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."