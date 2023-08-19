Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Makoumbou Fransa basını, Fenerbahçe'nin sürpriz transfer hamlesini duyurdu. İddiaya göre sarı-lacivertliler Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu

Orta saha transferinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.

Sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.