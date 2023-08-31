Fenerbahçe'den rekor: 7 maçlık seri yakalayan ilk Türk takımı oldu!
Fenerbahçe, 5-1'in rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Avrupa kupalarındaki son 7 maçını kazanan Sarı-lacivertliler, bu turnuvalarda en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Twente takımını deplasmanda 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
Twente'yi deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, Avrupa'da üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki son 7 maçını kazanarak bu turnuvalarda en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki galibiyet serisi:
Fenerbahçe 1-0 Sevilla
Fenerbahçe 5-0 Zimbru
Zimbru 0-4 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Maribor
Maribor 0-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 5-1 Twente
Twente 0-1 Fenerbahçe