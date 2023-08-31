Fenerbahçe'den rekor: 7 maçlık seri yakalayan ilk Türk takımı oldu! Fenerbahçe, 5-1'in rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Avrupa kupalarındaki son 7 maçını kazanan Sarı-lacivertliler, bu turnuvalarda en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu

Habertürk Giriş: 31.08.2023 - 23:38 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:50 facebook

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